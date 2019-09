Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter-Wellendorf: Einbruch im Neubaugebiet

Hilter (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag in einen Rohbau an der Sophie-Scholl-Straße ein. Die Täter hebelten die Zugangstür des im Bau befindlichen Hauses auf und nahmen aus den Räumen zahlreiche Werkzeuge und Maschinen mit. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Dissen. Telefon: 05421-921390.

