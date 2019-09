Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Einbruch in Verbrauchermarkt

Wallenhorst (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in den E-Center am Lechtinger Kirchweg eingebrochen. Durch Aufhebeln einer rückwärtigen Tür gelangten die Täter in das Gebäude, nahmen eine noch unbekannte Anzahl von Druckerpatronen an sich und machten sich schließlich wieder aus dem Staub. Hinweise in der Sache nimmt die Wallenhorster Polizei unter der Telefonnummer 05407-81790 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell