Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Wesel (ots)

Am Samstag, 03.08.2019, gegen 21:45 Uhr kam es in Wesel auf der Brüner Landstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzen Personen. Eine 25-jährige Frau aus Wesel befuhr mit ihrem PKW die Brüner Landstraße aus Richtung Brünen kommend in Fahrtrichtung Wesel. Ein 19-jähriger Mann aus Wesel befuhr die Brüner Landstraße aus Richtung Wesel kommend in Richtung Brünen. In Höhe der Mercatorstraße beabsichtigte die 25-Jährige nach links in eine Hauszufahrt abzubiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden Pkw des 19-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Zusammenstoß wurden die 25-Jährige und der 19-Jährige schwer verletzt. Der Beifahrer des 19-Jährigen, ein 19-jähriger Mann aus Wesel, wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Verletzen wurden mit Krankenwagen zu Krankenhäuser in Wesel verbracht, wo sie teilweise stationär verblieben. Lebensgefahr bestand nicht. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Brüner Landstraße teilweise komplett gesperrt.

