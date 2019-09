Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Lkw touchiert Pkw im Stadtteil Fledder - Zeugen und Geschädigte gesucht

Osnabrück (ots)

In der Carl-Lüer-Straße beobachtete ein aufmerksamer Zeuge am Montagmorgen einen Unfall und verständigte die Polizei. Ein Lkw-Fahrer wollte gegen 09.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 4 auf ein Firmengrundstück abbiegen. Dabei touchierte der einen auf dem Parkstreifen abgestellten Pkw. Er notierte sich das Kennzeichen des Lkw und verständigte die Polizei. Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, hatte sich der unbekannte Autofahrer mit seinem vermutlich beschädigten Fahrzeug entfernt. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, und den Geschädigten, sich zu melden, Telefon 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell