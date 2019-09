Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Tageswohnungseinbruch

Zweibrücken (ots)

Am Sonntag, 15.09.2019 zwischen 09:15 Uhr und 20:15 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter vergeblich die Haustür eines Reihenhauses in der Sachsenstraße aufzuhebeln. Es kam nicht zum Eindringen in das Objekt.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat und/oder Personen, die am Tattag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Sachsenstraße beobachtet haben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell