POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 15.09.2019 gegen 20:25 Uhr kam es im Begegnungsverkehr in der Landstuhler Straße (Höhe Anwesen Nr. 44) zu einem Verkehrsunfall, als ein dunkler BMW (Näheres nicht bekannt) einen in Richtung Fachhochschule fahrenden Renault Megane Scenic streifte und dabei dessen Außenspiegel (Spiegelglas und Elektrik) beschädigte. Der Schaden beträgt ca. 300 EUR. Der unfallbeteiligte dunkle BMW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

