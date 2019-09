POL-PDPS: Pressebericht der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 15.09.2019

Polizeidirektion Pirmasens

Zweibrücken / Diebstahl eines Kraftrades

Im Zeitraum vom 13.09.2019, 17:00 Uhr bis zum 14.09.2019, 19:00 Uhr wurde an der Örtlichkeit Helene-Lange-Straße Ecke Hedwig-Dohm-Straße eine Yamaha WRX 125 entwendet. Das Fahrzeug hat einen blauen Rahmen und schwarze Verkleidungsteile.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls.

Walshausen BAB 8 - Verkehrsunfallflucht

Am 15.09.2019 um 01:15 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 8 in Höhe der Anschlussstelle Walshausen in Fahrtrichtung Saarland zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Im Rahmen eines Überholvorganges fuhr der Unfallverursacher, welcher gerade überholt wurde, aus ungeklärten Gründen auf die Fahrbahn des Überholenden. Dieser leitete umgehend eine Gefahrenbremsung ein um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei kollidierte dieser mit der Mittelleitplanke wodurch ein Beifahrer leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 5000 EUR. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich um einen weißen Mercedes Sprinter mit Zweibrücker Kennzeichen handeln.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

Zweibrücken / Verkehrsgefährdung / Sachbeschädigung

Am 15.09.2019 um 02:14 Uhr wurden zwei männliche Jugendliche dabei beobachtet, wie diese eine Euro-Palette auf die Fahrbahn vor dem Anwesen Realschulstraße 5 in Zweibrücken warfen. Weiterhin beschädigten die Täter Plakate einer Plakatwand an der Realschulstraße Ecke Hofenfelsstraße und verunreinigten mit den Plakatfetzen die Fahrbahn.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Straftaten.

Zweibrücken - Diebstahl aus Pkw

Im Zeitraum vom 14.09.2019, 20:00 Uhr bis 22:15 Uhr wurde an einem roten Mercedes 300 SL, der in der Fasaneriestraße 1 auf dem Parkplatz der Metzgerei Helbling geparkt war, das Stoffverdeck mit einem unbekannten Gegenstand aufgeschlitzt. Infolgedessen konnte die Fahrzeugtür geöffnet werden. Aus dem Fahrzeug wurde ein Navigationsgerät sowie eine Lederjacke entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1250 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls.

