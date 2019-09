Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht durch Elektrofahrzeug

Knopp-Labach (ots)

Am vergangenen Samstagnachmittag wurde in der Waldstraße ein geparkter Pkw durch ein Elektrofahrzeug beschädigt. Zeugen hörten einen Knall und sahen ein zweisitziges Fahrzeug mit Elektroantrieb wegfahren. Bei einer Nachschau stellten sie an einem Pkw eine eingedellte Tür und Kratzer fest. Der Schaden beläuft sich auf 2000.- Euro. Vom Verursacherkennzeichen sind nur Fragmente bekannt. Wer hier etwas gesehen hat oder Angaben zum Fahrzeug machen kann, möge sich bitte bei der Polizei in Waldfischbach-Burgalben unter 06333 9270 melden.

