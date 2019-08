Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Erneuter Feldbrand

Höheinöd (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag brannte erneut ein Feld in Höheinöd. Ein Bauer hatte hier mit einer Rundballenpresse das getrocknete Stroh verarbeitet, als plötzlich an der Maschine der Brand ausbrach. Vermutlich durch ein heiß gelaufenes Kugellager im Antriebssystem, geriet zunächst das Stroh innerhalb der Maschine in Brand, danach griff dies sofort auf das Feld über. Insgesamt verbrannte eine Fläche von ca. 5 ha. Hierbei wurde auch ein Feld mit Weizen in Mitleidenschaft gezogen. Der Bauer hatte nachdem er den Brand bemerkt hatte, geistesgegenwärtig noch den Traktor abgehängt und diesen weg gefahren. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sach-schaden in Höhe von 13.000 Euro. Die Feuerwehr aus den umliegenden Ortschaften war mit 63 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen, darunter mehrere Tanklöschfahrzeuge, im Einsatz.

