Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Polizeibeamter mit Blut bespuckt

Pirmasens (ots)

Gestern, gegen 20:15 Uhr, teilte ein Passant über die Rettungsleitstelle mit, dass ein Mann bewusstlos im Park "Am Wedebrunnen" liegen würde. Der Anrufer wurde vor Ort neben der hilflosen Person angetroffen. Der alarmierte Rettungsdienst übernahm sofort die Behandlung. Der Mann war offensichtlich so stark alkoholisiert, dass er sich bei einem daraus resultierenden Sturz Verletzungen an Mund, Kinn und Knie zugezogen hatte. Zur weiteren Behandlung wurde er in das Krankenhaus verbracht, wo er zunehmend aggressiv wurde. Die begleitenden Beamten unterstützen das Pflegepersonal. Dabei wurde ein Beamter mit Blut bespuckt, das sich aufgrund der Sturzverletzungen in der Mundhöhle des Betroffenen angesammelt hatte. Der Polizeibeamte wurde aus nächster Nähe frontal ins Gesicht getroffen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

