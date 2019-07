Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigungsserie - 8 x Scheibenwischer abgebrochen - Täter auf frischer Tat gestellt

Wattenheim (ots)

Zu insgesamt neun vollendeten Sachbeschädigungen - durch Abbrechen von Scheibenwischern - und 2 versuchten Sachbeschädigungen - durch Treten gegen Außenspiegel - kam es in der Nacht zwischen 00:00 - 00:45 Uhr in Wattenheim. Als um 00:36 Uhr die erste Meldung bei der Polizei einging, wurde sofort eine intensive Fahndung eingeleitet, die schon kurz darauf zum Erfolg führte. Eine Streifenbesatzung der Polizei Grünstadt traf in der Straße Am Steinbruch auf zwei Jugendliche, auf die die Zeugenbeschreibung passte. Darüber hinaus hielten der 16-jährige aus Hettenleidelheim und sein 15-jähriger Freund aus Tiefenthal noch abgebrochene Scheibenwischerteile in ihren Händen, die sie beim Erblicken des Streifenwagens schnell in einen Vorgarten warfen. Da dies den Beamten nicht verborgen blieb, nützte es ihnen freilich nichts, sich des Tatobjektes zu entledigen. Nachdem zunächst nur zwei beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden konnten, meldeten sich am Sonntag Morgen acht weitere Fahrzeugbesitzer, die auch in den Straße Speyerer Straße, Haardtblick und vom-Blumencron-Ring einen Schaden an ihren Fahrzeugen festgestellt hatten. Die beiden Jugendlichen, bei denen eine Alkoholisierung von etwa 1 Promille Alkohol festgestellt wurde, müssen sich jetzt wegen der Sachbeschädigungsserie verantworten.

