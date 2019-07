Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Wachenheim/Weinstraße (ots)

Am 06.07.2019 gegen 22:45 Uhr befuhr ein 24-jähriger mit seinem Fahrrad die Weinstraße aus Wachenheim kommend in Fahrtrichtung Forst. Circa 100m nach dem Ortsschild Wachenheim stürzte der Radfahrer zunächst ohne erkennbaren Grund und verletzte sich hierbei glücklicherweise nur leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Beamten bei dem Radfahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, woraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,83 Promille. Den Radfahrer, der zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht wurde, erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

