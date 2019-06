Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Bei Vermisstensuche auf Drogen gestoßen

Recklinghausen (ots)

Auf der Suche nach einem Patienten, der aus dem Krankenhaus vermisst wurde, sind Polizeibeamte auf Drogen gestoßen. Der Patient war am Donnerstagmorgen aus dem Krankenhaus verschwunden und als vermisst gemeldet worden. Auf der Suche nach dem Mann suchten die Polizeibeamten seine Anschrift auf. Da die Tür seiner Wohnung offen stand und Musik zu hören war, gingen die Beamten davon aus, in den Räumen auf den Vermissten zu treffen. Stattdessen fanden sie in der menschenleeren Wohnung eine Plantage mit 30 Cannabispflanzen samt technischem Equipment. Die Drogen und das Zubehör wurden sichergestellt. Während der Maßnahmen in der Wohnung meldete sich das Krankenhaus - der Patient war wieder da. Der Vermissteneinsatz war beendet, das Strafverfahren wegen der Drogenpflanzen hat aber gerade erst angefangen.

