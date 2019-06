Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Einbruch und versuchter Einbruch

Aalen (ots)

Crailsheim: Verkehrsunfallflucht

Ein 71-Jähriger hatte am Mittwoch zwischen 10:20 Uhr und 12:05 Uhr seinen Mercedes auf dem Kundenparkplatz eines Discountermarktes in der Schönebürgstraße geparkt. Als der Mann von seinem Einkauf zurückkam, stellte er Beschädigungen an seinem Fahrzeug durch einen anderen Wagen fest. Der Unfallverursacher hatte sich jedoch bereits von der Örtlichkeit entfernt, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim: Einbruchsversuch in Garage

Unbekannte versuchten am frühen Mittwochmorgen gegen 4:00 Uhr auf einem Firmengelände in der Horaffenstraße sich Zutritt zu einer dortigen Garage zu verschaffen. Die Einbrecher scheiterten glücklicherweise. Das Garagentor wurde dennoch beschädigt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Ilshofen: Sachbeschädigung an Grundschule und Kindergarten

Zwischen Freitag, 07.06.2019 und Dienstag, den 11.06.2019 haben ein oder mehrere Unbekannte in der Gartenstraße im Bereich der Grundschule und des Kindergartens mehrere Sachbeschädigungen begangen. Unter anderem wurden eine Mülltonne und eine Schultüre beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Die Polizei in Ilshofen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07904 940010.

Schwäbisch Hall: Fehler beim Wenden

Am Mittwoch gegen 9:0 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Skoda die Bahnhofsstraße vom Hirschgraben kommend Richtung Mauerstraße. An einer Grundstückszufahrt bog der Skoda-Fahrer links ab um seinen Wagen zu wenden. Beim Ausfahren aus dem Grundstück fuhr er rückwärts auf den ebenfalls in Richtung Mauerstraße fahrenden Opel eines 57-Jährigen auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Blaufelden: Einbrecher kommt durch offenes Fenster

Ein Einbrecher verschaffte sich am Samstag zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr durch ein geöffnetes Fenster Zugang zum Haus in der Langenburger Straße. Der Eindringling entwendet Bargeld bevor er das Gebäude wieder verließ.

Die Polizei Blaufelden bittet Zeugen, die hierzu Angaben machen können, sich unter Telefon 07953 925010 zu melden.

Crailsheim: Fehler beim Ausparken

Eine 63 Jahre alte Ford-Lenkerin fuhr am Mittwoch gegen 10:00 Uhr rückwärts aus der Parklücke am Postplatz aus. Dabei übersah sie einen gegenüber geparkten PKW der Marke BMW. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

