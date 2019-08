POL-PDPS: Schwerer Verkehrsunfall

Polizeidirektion Pirmasens

Am 31.7.2019, gegen 06.38 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Rollerfahrer die Pirmasenser Straße in Fahrtrichtung Dorndorfkreuzung. An der Kreuzung missachtete der Rollerfahrer vermutlich das Rotlicht der Lichtsignalanlage und fuhr in die Kreuzung ein, um geradeaus weiter Richtung Tschifflick zu fahren. Hierbei kam es mit einem von rechts kommenden 23-jährigen PKW-Fahrer, der Richtung Contwig fuhr, zu einem Zusammenstoß, wobei der Rollerfahrer zu Fall kam und schwer verletzt wurde. Der Rollerfahrer wurde ins Krankenhaus verbracht und der Roller sichergestellt. Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Roller entwendet worden war und der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Schadenshöhe ca. 3000 Euro. Die Polizeiinspektion Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 06332/976-0 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de.

