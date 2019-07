Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 30.07.2019 gegen 09:25 Uhr kam es in der Wolfslochstraße in Höhe des Anwesens Nr. 63 zu einem Unfall im Begegnungsverkehr, als ein grauer Mercedes (B-Klasse) von einem entgegenkommenden Traktor mit angehängtem Heuwender gestreift wurde, weil der Heuwender offenbar in Folge unangepasster Geschwindigkeit hin und her schaukelte. Er traf die Front des Mercedes und verursachte einen Schaden von ca. 1.000 EUR. Der Traktorfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Saarland. Der Geschädigte konnte vom Kennzeichen lediglich die Ortskennung HOM ... ablesen. Bei dem geflüchteten Fahrzeug handelt es sich um eine große rote Zugmaschine der Marke Steyr.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

