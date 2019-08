Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl in Einkaufsmarkt

Wallhalben (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, im Zeitraum von 21:00 Uhr bis 05:00 Uhr, sind unbekannte Täter in einen Einkaufsmarkt in der Straße "Im Bruch" eingebrochen. Nachdem die Täter über das Dach eingedrungen waren, wurde im Markt ein Zigarettenausgabeautomat aufgebrochen und fast alle enthaltenen Zigarettenpackungen entnommen. Mehrere Plastikboxen mit losem Tabak und einige Flaschen "Jack Daniels" wurden ebenfalls Teil der Beute. Nach ersten Schätzungen dürfte sich der Wert des Diebesgutes auf circa 10.000 Euro belaufen. Dazu kommt noch ein Sachschaden von circa 3000 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

