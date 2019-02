Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geparkten Hyundai beschädigt - Fahrerflucht

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, zwischen 07:40 Uhr und 14:00 Uhr, wurde in der Sedanstraße ein dort am rechten Fahrbahnrand geparkter schwarzer Hyundai i20 von einem vorbeifahrenden Pkw am linken hinteren Kotflügel und der hinteren Tür beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher unerkannt weiter. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

