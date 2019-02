Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Nach Verkehrsunfall auf Parkdeck weggefahren

Pirmasens (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte beim Ausparken im unteren Parkdeck eines Lebensmittelgeschäftes in der Wiesenstraße einen ge-parkten VW Polo. Die Fahrerin des Polos war am 11.02.2019, zwischen 11:54 Uhr und 13:45 Uhr einkaufen. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurück-kam, entdeckte sie einen Streifschaden über beide Türen der Fahrersei-te, in einer Höhe von ca. 40 cm und einer Länge von ca. 1 m. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

