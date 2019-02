Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rollladen beschädigt

Pirmasens (ots)

Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro richteten Unbekannte am Rollladen eines Geschäfts in der Marienstraße an. Wie von Geschäftsseite mitgeteilt, wurden in der Nacht zum Dienstag mehrere Lamellen des über die Nachtzeit heruntergelassenen Rollladens vor der Eingangstür beschädigt. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zur Sachbeschädigung.

