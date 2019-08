Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Heuchelheim-Klingen, 13.8.2019, 11.40 Uhr Erfolgreiche Suche nach Rasenmäherroboter

Heuchelheim-Klingen (ots)

Zu einer nicht alltäglichen Hilfeleistung wurde die Polizei am Dienstagvormittag in Heuchelheim-Klingen gerufen. Eine Seniorin zeigte den vermeintlichen Diebstahl ihres Rasenmähroboters telefonisch an. Bei der Nachschau durch eine Polizeistreife an der Arbeitsstätte des Mähroboters konnten dann die aufmerksamen Beamten den Mähroboter im Gelände des Anwesens aufspüren. Dieser hatte sich an einem Busch festgefahren. Er wurde durch wenige Handgriffe befreit und konnte seine Arbeit wieder aufnehmen, was die Seniorin erfreute.

