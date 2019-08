Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Fundfahrrad sucht Besitzer

Das abgebildete Fahrrad wurde am 05.07.2019 an der Bushaltestelle am Arbeiterwohnheim in der Landauer Straße in Annweiler aufgefunden. Bislang hat sich der Eigentümer des Fahrrades noch nicht gemeldet. Das Mountainbike kann bei der Polizeiwache Annweiler, Tel.: 06346/964619, abgeholt werden.

