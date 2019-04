Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch in Dorfgemeinschaftshaus

Alsenz (ots)

Einbrecher haben während der Osterfeiertage versucht in das Dorfgemeinschaftshaus in Alsenz einzusteigen. An zwei Eingangstüren konnten durch die Polizei entsprechende Beschädigungen festgestellt werden. Die Täter verursachten einen Schaden in vierstelliger Höhe und verließen dann unverrichteter Dinge die Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 entgegen.

