Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leimersheim - Ringelnatter sorgt für Aufregung

Leimersheim (ots)

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz kam es am Dienstagmittag gegen 16.35 Uhr in Leimersheim. Ein Hausbesitzer hatte die Polizei verständigt, da sich eine zirka 1,50 m große Schlange in der Garage verkroch. Der Hauseigentümer hatte sich bereits hinsichtlich der Schlange beim Reptilium Landau erkundigt und konnte klären das es sich um eine harmlose Ringelnatter handelte. Gegenüber den Beamten reagierte das Tier schüchtern und zeigte sich nicht.

