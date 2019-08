Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Geschwindigkeitsmessung in der Römerstraße

Rülzheim (ots)

Ein zu schneller Autofahrer ist das Ergebnis einer Geschwindigkeitsmessung am Dienstagmorgen in der Zeit von 9.30 bis 11 Uhr in der Römerstraße in Rülzheim. Bei erlaubten 30 km/h war der Fahrer mit 38 km/h gemessen worden. Die Folge war ein Verwarnungsgeld in Höhe von 15 EUR.

