Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 28-Jähriger schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag (19.05.2019) einen 28 Jahre alten Mann im Verlauf eines Streits schwer verletzt Der Mann war gegen 05.30 Uhr mit zwei Bekannten in einem Lokal an der Steinstraße. Dort entbrannte offenbar ein Streit um eine Jacke mit einer zirka achtköpfigen Personengruppe. Der Streit verlagerte sich im Verlauf nach außen und eskalierte an der Lange Straße. Dort kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in deren Verlauf der 28-Jährige eine Verletzung am Rücken erlitt. Wie sich später im Krankenhaus herausstellte, könnte es sich um einen Messerstich handeln. Von den Tätern liegt, abgesehen davon, dass sie südosteuropäisch ausgesehen hätten, keine Personenbeschreibung vor. Zeugen werden gebeten sich bei den Beamtinnen und Beamten des Kriminaldauerdienstes unter der Telefonnummer +4971189905778 zu melden.

