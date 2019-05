Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrerin schwer verletzt

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall hat eine 68 Jahre alte Fahrradfahrerin am Sonntag (19.05.2019) schwere Verletzungen erlitten. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Die 68-Jährige befuhr gegen 09.20 Uhr mit ihrem Fahrrad die Bernsteinstraße in Richtung Kemnater Straße, als eine 59 Jahre alte Frau von innen die Tür ihres geparkten Smarts offenbar unaufmerksam öffnete. Die Radfahrerin konnte eine Kollision mit der Türkante nun nicht mehr vermeiden und stürzte anschließend. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

