Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kraftfahrzeuge gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt, -Vaihingen, -Möhringen (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitag (17.05.2019) bis Montag (20.05.2019) einen Motorroller in Stuttgart-Vaihingen und ein Auto in Bad Canstatt gestohlen. Darüber hinaus versuchten offenbar zwei 15 und 22 Jahre alte Täter am Montagmorgen gegen 04.50 Uhr einen Simson-Motorroller im Rudolf-Weisser-Weg zu starten um ihn möglicherweise zu stehlen. Durch einen Zeugen alarmierte Polizeibeamte nahmen die Burschen kurz darauf vorläufig fest. Den Roller hatten die beiden zwischenzeitlich in eine Grünrabatte fallen- und dort liegenlassen. Sie wurden nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt beziehungsweise an die erziehungsberechtigten übergeben. In der Nacht auf Sonntag, zwischen 20.00 Uhr und 07.30 Uhr, stahlen Unbekannte einen schwarzen Derbi-Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen 249 SCN in der Champignystraße. Ein roter Peugeot 107 mit dem amtlichen Kennzeichen S-JH 4646 fehlt seit Samstag in der Rostocker Straße. Unbekannte Täter stahlen diesen auf bislang ungeklärte Weise zwischen 11.00 Uhr und 20.10 Uhr. Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Telefonnummer +4971189903400 oder des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Telefonnummer +4971189903600 in Verbindung zu setzen.

