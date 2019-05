Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Drei unbekannte Männer haben am Sonntag (19.05.2019) versucht in ein Gebäude an der Filderstraße einzubrechen. Zeugen beobachteten die Täter gegen 17.00 Uhr, wie sie versuchten mit einem unbekannten Werkzeug die Eingangstür aufzuhebeln. Als Passanten vorbeigingen flüchtete das Trio in unbekannte Richtung. Alle drei trugen blaue Arbeitskleidung und hatten einen Werkzeugkoffer sowie einen Winkelschleifer dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

