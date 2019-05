Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntagabend (19.05.2019) versucht, in ein Juweliergeschäft an der Stuttgarter Straße einzubrechen. Gegen 23.15 Uhr warfen die Täter vermutlich einen Stein gegen die Schaufensterscheibe des Schmuckladens. Zwar brach die Scheibe, das Sicherheitsglas sprang jedoch nicht. Durch die Beschädigung löste der Alarm aus und die Täter flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Telefonnummer +49 71189903800 zu melden.

