Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall im Heslacher Tunnel - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Am Sonntagmorgen (19.05.2019) hat sich im Heslacher Tunnel ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Der 46-jährige Lenker eines Pkw BMW befuhr gegen 06.20 Uhr den Tunnel in stadtauswärtiger Richtung, als er vermutlich infolge von Übermüdung plötzlich nach links auf die Gegenfahrbahn fuhr und mit einem Taxi der Marke Mercedes eines entgegenkommenden 55-jährigen Fahrzeuglenkers kollidierte. Der BMW schleuderte anschließend gegen die linke Tunnelwand und streifte hierbei noch einen ebenfalls stadteinwärts fahrenden Pkw Smart. Der Taxi-Fahrer musste zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, konnte jedoch nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden. Während der Unfallaufnahme musste der Tunnel von 06.30 Uhr bis 09.00 Uhr für beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Der entstanden Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

