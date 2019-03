Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Kompletträdern an geparktem PKW

Bad Ems (ots)

Im Zeitraum vom 27.03.2019, 21:00 Uhr bis 28.03.2019, 07:00 Uhr wurden an einem PKW, welcher auf dem Schotterparkplatz nahe des Hauptbahnhofs in Bad Ems abgestellt war, die Kompletträder entwendet. Ein Zeuge fand den PKW am Morgen 28.03.2019 ohne Räder aufgebockt vor und informierte die Polizei.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems unter 02603 - 9700 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell