Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Drogenhändler festgenommen

Stuttgart-Mitte: (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (18.05.2019) um 14.50 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle "Hauptbahnhof" einen 22-jährigen Mann festgenommen, der zuvor einem Unbekannten Marihuana verkauft hatte. Das Rauschgift hatte er vor dem Verkauf in einem Plakatständer versteckt. In dem Versteck konnte später noch weiteres Rauschgift aufgefunden werden. Der algerische Tatverdächtige, der sich vermutlich illegal in Deutschland aufhält, wird am Sonntag (19.05.2019) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

