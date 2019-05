Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall mit 100 000 Euro Schaden

Stuttgart-Nord (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht zum Samstag (18.05.2019) gegen 01.20 Uhr in der Wolframstraße ereignet hat, ist ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von jeweils 50000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Ein in Richtung Cannstatter Straße fahrender 24-Jähriger verlor kurz vor der Nordbahnhofstraße, vermutlich aufgrund seiner Alkoholeinwirkung und überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen Mercedes und fuhr auf einen verkehrsbedingt wartenden 21-jährigen Taxi-Fahrer auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die nicht mit Fahrgästen besetzte "Droschke" etwa 40 Meter nach vorne geschleudert. Auf der Fahrt zur Blutprobe beleidigte der Unfallfahrer die aufnehmenden Beamten. Er wird deshalb wegen des Unfalls unter Alkoholeinwirkung und Beleidigung der Beamten zur Anzeige gebracht. Außerdem muss er für längere Zeit ohne Führerschein auskommen.

