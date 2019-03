Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Zigaretten gestohlen

Sögel (ots)

Gestern Nachmittag ist es gegen 14:15 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter am Knippers Kohlenhof zu einem Ladendiebstahl gekommen. Drei bislang unbekannte Männer hielten sich im Kassenbereich des Marktes auf, wobei einer der Männer ca. 10-15 Schachteln Zigaretten in seine Jacke steckte. Anschließend verließen sie den Markt in Richtung Am Pohlkamp. Der Täter war ca. 30 Jahre alt, hatte kurzes schwarzes Haar und einen Bart. Er war mit einer grauen Jogginghose und einer schwarzen Jacke bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 zu melden.

