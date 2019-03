Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Kontrollen des GPT erfolgreich (Korrektur: nun mit Bild)

Bad Bentheim (ots)

Zahlreiche Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams aus Bad Bentheim und Bad Nieueweschans sowie Diensthundeführer der PD Osnabrück führten gestern in der Zeit von 06:00 - 14:00 Uhr mobile Kontrollen entlang des Grenzkorridors an der A30, der niederländischen A1 sowie entlang der anliegenden Nebenstrecken durch. Bei einem 27-jährigen Mann auf Frankreich fanden die Beamten knapp 500 Gramm Haschisch. Zudem hatte er einen gefälschten russischen Führerschein dabei und war zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Ein Autofahrer stand unter Drogeneinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. In einem weiteren Fall konnte in einem Auto eine geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt werden. Zudem stellten die Beamten einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz fest. Insgesamt kontrollierten die Beamten 26 Fahrzeuge, zwei Busse und mehr als fünfzig Personen.

