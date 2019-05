Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag (17.05.2019) in Stuttgart-West neuerlich mehrere BMW aufgebrochen und hochwertige Bauteile ausgebaut und gestohlen. Die Täter schlugen wohl zwischen 18.30 Uhr und 04.30 Uhr an den Fahrzeugen jeweils eine Seitenscheibe ein, bauten Lenkräder und teilweise Navigationsgeräte und Bordcomputer aus und flüchteten. Bislang wurden bei der Polizei vier Taten angezeigt. Der geschätzte Gesamtschaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Die Autos waren in der Markelstraße, der Klopstockstraße, der Forststraße und der Rosenbergstraße geparkt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

