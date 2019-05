Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rollerfahrer stößt mit Autofahrer zusammen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Freitagmorgen (17.05.2019) in der Cannstatter Straße ein Rollerfahrer mit einem Autofahrer zusammengestoßen ist. Ein 50 Jahre alter Fahrer eines schwarzen VW Golfs fuhr mit seinem Auto gegen 07.40 Uhr auf der Cannstatter Straße in Richtung Wolframtunnel auf der rechten Fahrspur. Kurz vor dem Tunnel nahm der 50-Jährige eine Berührung mit seinem Auto wahr. Ein 46 Jahre alter Fahrer eines Aprilia-Rollers stieß im hinteren, linken Bereich mit dem Fahrzeug zusammen. Bei der Kollision verletzte sich der Rollerfahrer leicht. Die Beteiligten machen zum Unfallhergang widersprüchliche Angaben. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell