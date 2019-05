Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Verstoß gegen das Tierschutzgesetz - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (16.05.2019) bei einer Kontrolle in der Tübinger Straße einen Hundewelpen festgestellt. Die Beamten entdeckten den Welpen gegen 15.10 Uhr in einem Auto. Der Welpe lag bei einem 18-Jährigen auf dem Schoss. Schnell stellte sich heraus, dass der Vierbeiner mit seinen zirka fünf bis sechs Wochen zu jung ist, von der Mutter getrennt zu werden. Darüber hinaus handelt es sich bei dem Tier um einen Pitbull Terrier. Für die Zucht oder die Einfuhr nach Deutschland dieser Rasse gelten besondere behördliche Auflagen, die nach derzeitigem Kenntnisstand nicht eingehalten worden sind. Der 18-Jährige konnte zur Herkunft des Welpen keine nachvollziehbaren Angaben machen. Die Ermittlungen zielen nun vorrangig darauf ab, woher das Tier stammt und ob weitere Welpen desselben Wurfs ähnlich betroffen sind. Der junge Hund wurde nach erster tierärztlicher Versorgung dem Tierheim Botnang in Obhut gegeben. Zeugenhinweise nehmen unter der Rufnummer +4971189903300 die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße entgegen.

