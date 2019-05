Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Sonntagmorgen (19.05.2019) einen 18 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Der Tatverdächtige wurde gegen 01.30 Uhr in einer Diskothek an der Seidenstraße dabei beobachtet, wie er in kurzer Zeit mit verschiedenen Personen zur Toilette ging. Als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bei ihm mehrere Klemmtütchen feststellten, flüchtete der Mann, konnte jedoch kurze Zeit später im Stadtgarten festgenommen werden. Beim Beschuldigten und einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten rund 75 Gramm Amphetamin aufgefunden werden. Der Beschuldigte wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt.

