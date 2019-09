Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Sammelbetrug

Zweibrücken (ots)

Am 18.09.2019 gegen 16:45 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür eines Anwesens in der Vogesenstraße und gab vor, Spenden für die Jugendabteilung des TuS Rimschweiler sammeln zu wollen. Dabei fragte er nach Bargeld und Kontodaten. Da die angesprochene Person als Mitglied des TuS Rimschweiler sicher war, dass es keine derartige Spendenaktion im Verein gibt, teilte sie dies dem Mann mit. Dieser wurde daraufhin aggressiv und verschwand unerkannt in Richtung Unterdorf.

Beschreibung des Mannes: - Alter: Mitte 30 bis Anfang 40 - Wenig Haare - Bekleidet mit Jeans und hellblauem Shirt - Sprache: Hochdeutsch

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bitte um Zeugenhinweise und um Meldung geschädigter Personen.

