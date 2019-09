Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190902 - 941 Frankfurt-Westend: Angriff in Wohnung

Frankfurt (ots)

(hol) Am Samstagmorgen (31.08.19) griff ein Mann seine Ex-Freundin und deren Schwester mit einer Schere in deren Wohnung an. Nun ermittelt die Mordkommission gegen den Angreifer.

Gegen 10:50 Uhr klopfte ein 36-jähriger Frankfurter an der Wohnungstür seiner Ex-Lebensgefährtin. Die 38-jährige wohnt dort mit dem gemeinsamen neunjährigen Sohn und ihrer 42-jährigen Schwester. Als die Tür geöffnet wurde, schlug der Mann sofort auf die Frau ein. Der neunjährige Sohn flüchtete aus der Wohnung und lief zu Nachbarn. Der Angreifer setzte seine Schläge fort und begann nun auch mit einer Schere auf seine Ex-Partnerin einzustechen. Als die ebenfalls in der Wohnung anwesende Schwester zu Hilfe eilte, wurde sie ebenfalls mittels Tritten und Stichen attackiert. Es gelang den beiden Frauen dann jedoch, den Mann durch gutes Zureden zu beruhigen. Er ließ von ihnen ab und floh aus der Wohnung. Zuvor schloss er die beiden Frauen jedoch in dem Zimmer ein. Über den Balkon gelang es den beiden, aus dem Zimmer zu entkommen und die Polizei zu verständigen. Beide Opfer kamen mit Stich- und Schnittverletzungen ins Krankenhaus, das sie aber kurz darauf schon wieder verlassen konnten. Die Polizei nahm den Angreifer noch in den Folgestunden vor seinem Wohnhaus fest. Er wurde zunächst in einer Psychiatrie untergebracht. Die Mordkommission ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen den 36-jährigen.

