Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190902 - 940 Frankfurt-Schwanheim: Roller gestohlen

Frankfurt (ots)

(ne)Im Heisenrath haben gestern Mittag zwei unbekannte Diebe einen Roller gestohlen. Unterwegs stießen sie noch gegen zwei geparkte Autos.

Der Eigentümer des Rollers hatte seine Schlüssel am Roller aus Versehen vergessen. Diesen entdeckten die Täter offenbar und starteten damit das Kleinkraftrad. Zwar konnte der Halter des Zweirades die zwei offensichtlich jugendlichen Täter noch flüchten sehen, jedoch war es zu spät. Die Diebe beschädigten auf ihrer Flucht noch zwei geparkte Autos, einen VW Golf und einen VW Sharan.

Zeugen beschrieben die beiden Täter wie folgt: Ca. 14-17 Jahre alt, 170-180cm groß, dünne Statur, schwarze, zum Teil gelockte, kurze Haare. Einer der beiden hatte beige Kleidung an, der Zweite trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe.

