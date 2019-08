Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fahrraddieb festgenommen

Karlsruhe (ots)

Einen 49-jährigen Fahrraddieb konnte die Polizei am Sonntagnachmittag in Karlsruhe festnehmen. Ein 28-Jähriger stellte kurz nach 14.00 Uhr sein Fahrrad unverschlossen an einer Tankstelle in der Amalienstraße ab, um dort etwas einzukaufen. Als er bemerkte, dass ein Mann sein Fahrrad nahm und davonfuhr rannte er ihm hinterher, konnte ihn aber nicht mehr einholen. Auf seine Rufe aufmerksam geworden, stellte sich eine Frau dem Dieb in den Weg. Der Versuch den Mann festzuhalten scheiterte und er Dieb flüchtete weiter. Inzwischen konnte der 28-Jährige eine Streife auf seine Situation aufmerksam machen. Im Rahmen der Fahndung sahen die Polizisten den flüchtenden Dieb auf dem Gehweg der Hoffstraße fahren. An dem Straßenbahnübergang konnten die Beamten mit dem Streifenwagen den Fluchtweg des 49-jährigen Diebes blockieren und die weitere Flucht verhindern. Der 49-Jährige versuchte noch den Streifenwagen zu umfahren, stieß dabei aber gegen das stehende Auto. Er konnte unverletzt festgenommen werden.

