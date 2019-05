Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Pedelecfahrer stürzt unter Alkoholeinfluss

Isselburg (ots)

Ein Pedelecfahrer ist am Mittwoch in Isselburg-Werth von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Der 65-Jährige war gegen 16.30 Uhr auf dem Fahrradweg an der Deichstraße in Richtung Wert unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann alkoholisiert gefahren war. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt auch eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt nachweisen zu können.

