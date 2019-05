Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zusammenstoß mit Radfahrer

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 86-jähriger Radfahrer am Mittwoch bei einem Unfall in Gronau-Epe erlitten. Der Gronauer befuhr gegen 20.00 Uhr die Straße Beim Bungert in Richtung Alferting und somit grundsätzlich Vorfahrt hatte. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 47-jährigen Gronauerin, die auf dem Alfertring in Richtung Nienborger Straße unterwegs gewesen war.

