POL-BOR: Ahaus - Pedelecfahrerin lebensgefährlich verletzt

Ahaus (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Mittwoch bei einem Unfall in Ahaus erlitten. Die 79-jährige Ahauserin war gegen 11.20 Uhr auf dem Radweg an der Wüllener Straße in Richtung Wüllen unterwegs. An der Einmündung Hoher Weg wollte sie geradeaus weiterfahren. Dabei stieß sie seitlich mit dem Lkw eines Nordhorners zusammen, als der 47-Jährige nach rechts in die Straße Hoher Weg abbog. Ein Rettungswagen brachte die lebensgefährliche verletzte Frau in ein Krankenhaus. Die Wüllener Straße blieb für die Dauer der Rettungsarbeiten halbseitig gesperrt.

