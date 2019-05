Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geräte von Firmengelände gestohlen

Gronau (ots)

Gartengeräte haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Gronau-Epe entwendet. Die Täter hatten sich Zugang auf ein Firmengelände an der Marie-Curie-Straße verschafft, auf dem die Geräte lagerten. Zur Beute zählen zwei Aufsitzmäher der Marke Stiger, drei Kehrmaschinen der Marke Westermann und zwei Handrasenmäher der Marke Stihl. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

