Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher hebeln Fenster auf

Borken (ots)

Auf öffentliche Einrichtungen hatten es Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch in drei Fällen in Borken-Gemen abgesehen. Im ersten Fall drangen die Täter in einen Jugendtreff an der Straße Freiheit ein. Um ins Gebäude zu gelangen, hatten sie ein Fenster aufgehebelt. Dort brachen sie weitere Türen auf. Ob die Unbekannten etwas entwendeten, stand zunächst nicht fest. Gleiches gilt für den zweiten Fall: Dabei stand eine Schule an der Cordulastraße im Visier der Täter. Auch dort waren die Täter durch ein aufgehebeltes Fenster ins Innere gelangt. In der gleichen Art und Weise verschafften sich die Einbrecher auch Zugang zu einer Kindertageseinrichtung an der Graf-Friedrich-Straße. Ob die Täter etwas entwendeten, war auch in diesem Fall zunächst nicht klar. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

