Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Aufgefahren und leicht verletzt

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 18 Jahre alter Autofahrer am Dienstag bei einem Auffahrunfall in Vreden erlitten. Der Vredener war gegen 18.30 Uhr auf der Ottensteiner Straße auf den Wagen einer 43-jährigen Vredenerin aufgefahren, die verkehrsbedingt abgebremst hatte. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 4.000 Euro.

